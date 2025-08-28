Минские трансфузиологи впервые исследовали кровь ребенка с помощью генетического метода

«Ранее для исследования крови применялись иммуногематологические методы. Однако они не всегда позволяют достоверно идентифицировать D-антиген, если есть какое-то ослабление экспрессии. Это очень важно при подборе совместимых компонентов крови. Мы учитывали то, что девочка — будущая мама. Было важно определить ее D-антиген, потому что в перспективе ей понадобится не только подбор эритроцитных компонентов крови, но и будет возникать вопрос о том, нужно ли ей проводить профилактику во время беременности», — рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией иммуногематологических исследований с группой подбора крови и консультаций центра трансфузиологии Татьяна Дикая.