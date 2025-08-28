Ричмонд
Минские трансфузиологи впервые исследовали кровь ребенка с помощью генетического метода

«Ранее для исследования крови применялись иммуногематологические методы. Однако они не всегда позволяют достоверно идентифицировать D-антиген, если есть какое-то ослабление экспрессии», — рассказала Татьяна Дикая.

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городском центре трансфузиологии Минска, который располагается на базе 6-й городской клинической больницы, впервые в республике специалисты исследовали кровь ребенка с применением генетического метода. Об этом БЕЛТА сообщили в Минздраве.

В один из стационаров столицы была госпитализирована 13-летняя девочка. Ей потребовалось переливание донорских эритроцитов. Однако возникла проблема из-за трудностей определения ее группы крови по системе резус.

«Ранее для исследования крови применялись иммуногематологические методы. Однако они не всегда позволяют достоверно идентифицировать D-антиген, если есть какое-то ослабление экспрессии. Это очень важно при подборе совместимых компонентов крови. Мы учитывали то, что девочка — будущая мама. Было важно определить ее D-антиген, потому что в перспективе ей понадобится не только подбор эритроцитных компонентов крови, но и будет возникать вопрос о том, нужно ли ей проводить профилактику во время беременности», — рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией иммуногематологических исследований с группой подбора крови и консультаций центра трансфузиологии Татьяна Дикая.

Для большей точности исследования специалист предложила лечащему врачу и родителям девочки использовать новый метод — непосредственное определение экзонов D-антигена в образце крови ребенка. В исследовании были использованы оборудование и реагенты отечественного производства. «Данный метод был впервые применен в Беларуси. Мы его попробовали, и он сработал», — резюмировала Татьяна Дикая. Она добавила, что данный метод может быть использован при сложности определения D-антигена у любого человека. -0-