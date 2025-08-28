«Предлагал мне деньги»: Гордон объяснила сообщения об интимной связи с Товстиком

— «СтарХит» не гнушается ничем. Сначала Роман предлагал мне деньги за то, чтобы я его обеляла, теперь делает подобные вбросы. Надо же настолько позволять себе грязные и беспомощные способы защиты! Ну, а «СтарХит», ставший туалетной бумагой, получил иск, — заявила ведущая в беседе с порталом Super.ru.