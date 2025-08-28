«Предлагал мне деньги»: Гордон объяснила сообщения об интимной связи с Товстиком

Юрист и телеведущая Екатерина Гордон в четверг, 28 августа, заявила, что сообщения о ее интимной близости с бизнесменом Романом Товстиком являются «грязным вбросом» со стороны PR-команды предпринимателя.
— «СтарХит» не гнушается ничем. Сначала Роман предлагал мне деньги за то, чтобы я его обеляла, теперь делает подобные вбросы. Надо же настолько позволять себе грязные и беспомощные способы защиты! Ну, а «СтарХит», ставший туалетной бумагой, получил иск, — заявила ведущая в беседе с порталом Super.ru.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Роман Товстик, который изменил своей супруге Елене Товстик с супругой телеведущего Дмитрия Диброва — Полиной Дибровой, изменил ей с Екатериной Гордон. По данным журналистов, предприниматель и юрист сблизились после съемок шоу Андрея Малахова, в котором принимают участие. Диброва прокомментировала сообщения об измене, заявив, что «будет разбираться».
