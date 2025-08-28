Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом: Дональд Трамп выступит на Генассамблее ООН 23 сентября

Трамп выступит перед мировыми лидерами на Генеральной Ассамблее ООН 23 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступит на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке 23 сентября 2025 года. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Президент отправится в Нью-Йорк 22 сентября, чтобы 23 сентября выступить на Генеральной Ассамблее ООН», — сообщила она в ходе брифинга в четверг, 28 августа.

Отмечается, что Трамп в ходе мероприятия выступит перед мировыми лидерами, которые также прибудут на Генассамблею ООН.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Белого дома, что Дональд Трамп разочарован в связи с развитием ситуации вокруг конфликта на Украине. Как отметила Левитт, реакция американского лидера связана с ударом ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше