Белый дом: Дональд Трамп выступит на Генассамблее ООН 23 сентября

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступит на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке 23 сентября 2025 года. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Президент отправится в Нью-Йорк 22 сентября, чтобы 23 сентября выступить на Генеральной Ассамблее ООН», — сообщила она в ходе брифинга в четверг, 28 августа.
Отмечается, что Трамп в ходе мероприятия выступит перед мировыми лидерами, которые также прибудут на Генассамблею ООН.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Белого дома, что Дональд Трамп разочарован в связи с развитием ситуации вокруг конфликта на Украине. Как отметила Левитт, реакция американского лидера связана с ударом ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам.