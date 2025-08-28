Рубио и Фидан обсудили урегулирование на Украине и сотрудничество по НАТО

Кроме того, Рубио и Фидан обсудили вопросы укрепления двустороннего сотрудничества между США и Турцией, а также их взаимодействия в рамках НАТО. По словам представителя Госдепартамента, они также выразили твердую приверженность поддержанию мира и стабильности на Ближнем Востоке.