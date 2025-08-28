Ричмонд
Рубио и Фидан обсудили урегулирование на Украине и сотрудничество по НАТО

Рубио и Фидан подчеркнули важность поддержания мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе переговоров подчеркнули важность продолжения дипломатических усилий для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Томми Пиготт.

«Стороны согласились с необходимостью продолжать дипломатические усилия для прекращения российско-украинского конфликта и достижения долгосрочного урегулирования через переговоры», — заявил Пиготт.

Кроме того, Рубио и Фидан обсудили вопросы укрепления двустороннего сотрудничества между США и Турцией, а также их взаимодействия в рамках НАТО. По словам представителя Госдепартамента, они также выразили твердую приверженность поддержанию мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Ранее в Госдепе раскрыли детали разговора Рубио с Евросоюзом по Украине. Госсекретарь США также заявил, что в Америке по-прежнему готовы к диалогу с Ираном для урегулирования разногласий.

