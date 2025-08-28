От пиклбола до городков: Какими видами спорта можно заняться в ЦАО Москвы

Бесплатные активности также доступны на бульварах: на Тверском открыты корты для пиклбола, зоны для петанка и городков, на Петровском проходят занятия по боксу и баскетболу. На территории Южного спортивного центра в «Лужниках» можно заняться более чем 30 видами спорта, а в рамках форума работают экстрим-парк с мастер-классами и беговой центр.