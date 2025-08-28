Прогулка над историей: В усадьбе «Виноградово» появятся экотропа, амфитеатр и шатёр

В остальных 19 карманах, которые оборудуют в самых живописных уголках парка, установят скамейки и урны. Все площадки расположат в глубине, чтобы не мешать тем, кто прогуливается по тропе, или тем, кто отдыхает в парке — читает, работает за ноутбуком или просто наслаждается природой.