Истребитель F-16 упал и взорвался в Польше, пилот погиб (видео)

В польском городе Радом потерпел крушение истребитель F-16, его пилот погиб в результате авиакатастрофы. Об этом в четверг, 28 августа, сообщил портал Clash Report.

По данным журналистов, трагедия произошла во время подготовки к авиашоу в городе, передает Telegram-канал издания.

Похожий случай произошел ночью 23 августа на Украине. Истребитель МиГ-29 разбился во время захода на посадку после выполнения боевого задания. В результате трагедии погиб пилот — майор Сергей Бондарь 1979 года рождения. По данным местных СМИ, погибший военный служил в бригаде «Призрак Киева» и занимал должность заместителя командира эскадрильи.

31 июля истребитель F-35 потерпел крушение на военно-морской базе в американском штате Калифорния. Самолет упал в поле возле Кадиллака и Дикинсон-авеню в округе Фресно. По словам очевидцев, пилот успел катапультироваться, на месте крушения ему оказали необходимую медицинскую помощь.

29 января в Сети появились кадры, на которых запечатлен момент крушения истребителя F-35 на территории американского штата Аляска. Катастрофа произошла 28 января на военной базе Эйлсон, пилот самолета смог спастись.

