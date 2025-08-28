28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый день безопасности пройдет в Беларуси 25 сентября. Об этом журналистам сообщил первый заместитель начальника главного управления надзора и профилактики Министерства по чрезвычайным ситуациям Василий Сивчак, передает корреспондент БЕЛТА.
«В этот день во всех учреждениях страны, не только относящихся к образованию, пройдут эвакуационные мероприятия, организаторы напомнят участникам навыки оказания первой помощи пострадавшим. В учреждениях образования мы планируем провести те же мероприятия в том числе с привлечением специальной техники, работников органов внутренних дел и МЧС. Мы напомним и работникам учреждений образования, как правильно действовать в условиях той или иной чрезвычайной ситуации», — рассказал Василий Сивчак.
Он отметил, что в отношении всех учреждений образования подписаны паспорта готовности. «На данном этапе проблемных вопросов, которые могут повлиять на безопасность детей в новой учебной кампании, мы не видим. Вместе с тем контроль будет продолжен. Будут проводиться контрольно-надзорные срезы, ближайшие пройдут в новогоднюю кампанию», — проинформировал представитель МЧС. -0-