Единый день безопасности пройдет в Беларуси 25 сентября

«В этот день во всех учреждениях страны, не только относящихся к образованию, пройдут эвакуационные мероприятия, организаторы напомнят участникам навыки оказания первой помощи пострадавшим. В учреждениях образования мы планируем провести те же мероприятия в том числе с привлечением специальной техники, работников органов внутренних дел и МЧС. Мы напомним и работникам учреждений образования, как правильно действовать в условиях той или иной чрезвычайной ситуации», — рассказал Василий Сивчак.