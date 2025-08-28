На Солнце произошла мощная вспышка

Ранее ученые уже фиксировали вспышки меньшей интенсивности на том же участке солнечной поверхности. Вспышки класса M уступают по мощности лишь событиям самого высокого класса — X, и способны вызывать незначительные помехи радиосвязи на Земле и полярные сияния на высоких широтах. По словам специалистов, ситуация находится под контролем, угрозы для технических систем и здоровья людей нет.