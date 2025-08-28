Ричмонд
Американский истребитель разбился во время тренировки для авиашоу: пилот погиб на месте

В польском Радоме при подготовке к авиашоу разбился F-16, погиб пилот.

Источник: Комсомольская правда

В Польше во время репетиции Международного авиасалона в Радоме потерпел крушение истребитель F-16, пилот погиб. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка.

Трагедия произошла на территории авиабазы ВВС Польши, где проходила подготовка к масштабному авиашоу. Как рассказал пресс-секретарь польского правительства, пилот выполнял тренировочный полёт, за которым наблюдали зрители.

Согласно предварительным данным, самолёт не смог вовремя катапультироваться, что и привело к трагедии. Пилот погиб в результате аварии.

Это уже не первый случай трагедии в небе во время авиашоу. Несколько лет назад в Финляндии пилот погиб во время выполнения фигуры высшего пилотажа. Мужчина выполнял одну из самых сложных фигур во время полета, однако что-то пошло не так и самолет рухнул вниз. Отмечается, что в тот момент шансов на спасение у пилота не было.