О работах на месте падения БПЛА в центре Ростова рассказали власти

В администрации Ленинского района Ростова-на-Дону сообщили о начале восстановительных работ после падения беспилотного летательного аппарата в центре города. Инцидент произошел 26 августа около 23:00 на пересечении переулка Халтуринского и улицы Московской, где фрагменты дрона вызвали возгорание кровли одного из зданий.
Как сообщила глава Ленинского района Юлия Мищук, для координации помощи пострадавшим на базе школы № 55 с 29 по 31 августа работает оперативный штаб с 9:00 до 20:00. Специалисты уже проводят замеры окон в поврежденных домах для последующего остекления и восстановления фасадов.
— Газоснабжение полностью восстановлено в домах по улице Московской, 31, переулку Халтуринскому, 22 и улице Темерницкой, 24, — сказано в сообщении.
