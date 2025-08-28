Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

О работах на месте падения БПЛА в центре Ростова рассказали власти

В центре Ростова начались восстановительные работы после падения БПЛА в ночь на 27 августа.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Ленинского района Ростова-на-Дону сообщили о начале восстановительных работ после падения беспилотного летательного аппарата в центре города. Инцидент произошел 26 августа около 23:00 на пересечении переулка Халтуринского и улицы Московской, где фрагменты дрона вызвали возгорание кровли одного из зданий.

Как сообщила глава Ленинского района Юлия Мищук, для координации помощи пострадавшим на базе школы № 55 с 29 по 31 августа работает оперативный штаб с 9:00 до 20:00. Специалисты уже проводят замеры окон в поврежденных домах для последующего остекления и восстановления фасадов.

— Газоснабжение полностью восстановлено в домах по улице Московской, 31, переулку Халтуринскому, 22 и улице Темерницкой, 24, — сказано в сообщении.

Подпишись на нас в Telegram!

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше