Семья 14-летней девочки-инвалида из Башкирии лишилась 125 тысяч рублей

В Зианчуринском районе Башкирии прокуратура восстановила права 14-летней девочки-инвалида, страдающей сахарным диабетом. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, ребенок более двух лет не обеспечивался необходимым датчиком непрерывного мониторирования глюкозы в крови.
Прокуроры выяснили, что с 2022 года девочка должна была получить аппарат в рамках льготного обеспечения. Ее родители были вынуждены самостоятельно покупать датчики.
Надзорное ведомство обратилось в суд с иском к Министерству здравоохранения Башкирии и медицинской организации. Суд удовлетворил требования, обязав ответчиков обеспечить ребенка бесперебойным и бесплатным обеспечением средствами диагностики, а также возместить семье понесенные расходы — 125 тысяч рублей.
— Исполнение судебного акта находится на контроле надзорного ведомства, — заявили в прокуратуре.
