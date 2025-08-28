Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семья 14-летней девочки-инвалида из Башкирии лишилась 125 тысяч рублей

В Башкирии 14-летней девочке-инвалиду выплатят 125 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Зианчуринском районе Башкирии прокуратура восстановила права 14-летней девочки-инвалида, страдающей сахарным диабетом. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, ребенок более двух лет не обеспечивался необходимым датчиком непрерывного мониторирования глюкозы в крови.

Прокуроры выяснили, что с 2022 года девочка должна была получить аппарат в рамках льготного обеспечения. Ее родители были вынуждены самостоятельно покупать датчики.

Надзорное ведомство обратилось в суд с иском к Министерству здравоохранения Башкирии и медицинской организации. Суд удовлетворил требования, обязав ответчиков обеспечить ребенка бесперебойным и бесплатным обеспечением средствами диагностики, а также возместить семье понесенные расходы — 125 тысяч рублей.

— Исполнение судебного акта находится на контроле надзорного ведомства, — заявили в прокуратуре.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.