«Азооспермия» и «тутосекс»: «радиостанция Судного дня» передала 15 сообщений

Радиостанция УВБ-76, которую также называют «радиостанцией Судного дня», в четверг, 28 августа, вновь проявила активность и передала сразу 15 сообщений. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 Логи», который отслеживает активность частоты.

С утра прозвучали слова «вокзальный», «азооспермия», «соляный», «мексиканец» и «дворник». Позже УВБ-76 передала шифровки «водометный», «драпозаяц», «бромониз», «духонаб» и «донотасс», а потом «белобровый», «пимофлик», «бурачный», «тутосекс» и «азовопул».

Днем ранее радиостанция также передала очередное загадочное сообщение.

В конце июля «радиостанция Судного дня» вышла на связь с тремя сообщениями: она передала слова «плюсохлыщ», «плисомыс» и «градиент». Передача закодированных сообщений началась в 19:23 — тогда в эфире прозвучало сообщение с зашифрованным словом «плюсохлыщ».

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев упомянул радиостанцию УВБ-76 и ее сигналы от 22 мая. Тогда в радиоэфире прозвучало слово «беззлобие». Позднее, примерно через час после первого сообщения, поступило второе — «хрюкостяг».

Местоположение и назначение этой радиостанции неизвестны. Однако ее деятельность часто связывают с разведывательными или военными структурами. Самые известные теории заговора о «радиостанции Судного дня» — в материале «Вечерней Москвы».

