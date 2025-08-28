Московский «Локомотив» обыграл «Акрон», который не вывел Дзюбу на поле

Счет на 12-й минуте открыл нападающий «Локомотива» Николай Комличенко. На 71-й минуте игрок столичной команды Дмитрий Воробьев провел успешное пенальти. С 63-й минуты встречи «Акрон» играл в меньшинстве в связи с удалением игрока Константина Марадишвили.
В следующем туре группового этапа Кубка России «Локомотив» сыграет с «Акроном» на выезде — их встреча состоится 16 сентября. Кроме того, 31 августа московский клуб примет «Крылья Советов» из Самары на стадионе «РЖД Арена» в рамках седьмого тура РПЛ, передает агентство городских новостей «Москва».
Ранее СМИ сообщили, что форвард «Акрона» Артем Дзюба не вошел в заявку команды на матч третьего тура группового этапа пути РПЛ Кубка России с «Локомотивом». Позицию центрального нападающего в стартовом составе занял 19-летний Александр Морозов, для которого прошедшая встреча с «Локомотивом» стала дебютной в составе «Акрона».