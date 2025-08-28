Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Московский «Локомотив» обыграл «Акрон», который не вывел Дзюбу на поле

Московский клуб «Локомотив» со счетом 2:0 в четверг, 28 августа, одержал победу над тольяттинским «Акроном» в матче третьего тура групповой стадии пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России по футболу на домашнем стадионе «РЖД Арена».

Московский клуб «Локомотив» со счетом 2:0 в четверг, 28 августа, одержал победу над тольяттинским «Акроном» в матче третьего тура групповой стадии пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России по футболу на домашнем стадионе «РЖД Арена».

Счет на 12-й минуте открыл нападающий «Локомотива» Николай Комличенко. На 71-й минуте игрок столичной команды Дмитрий Воробьев провел успешное пенальти. С 63-й минуты встречи «Акрон» играл в меньшинстве в связи с удалением игрока Константина Марадишвили.

В следующем туре группового этапа Кубка России «Локомотив» сыграет с «Акроном» на выезде — их встреча состоится 16 сентября. Кроме того, 31 августа московский клуб примет «Крылья Советов» из Самары на стадионе «РЖД Арена» в рамках седьмого тура РПЛ, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее СМИ сообщили, что форвард «Акрона» Артем Дзюба не вошел в заявку команды на матч третьего тура группового этапа пути РПЛ Кубка России с «Локомотивом». Позицию центрального нападающего в стартовом составе занял 19-летний Александр Морозов, для которого прошедшая встреча с «Локомотивом» стала дебютной в составе «Акрона».

Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2024 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.
Читать дальше