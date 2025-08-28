Ричмонд
Идут поиски пропавшего 40-летнего уфимца с проблемами со здоровьем

В Уфе пропал нуждающийся в медпомощи 40-летний мужчина.

Источник: Комсомольская правда

Уже два дня идут поиски пропавшего уфимца 40-летнего Андрей Биктимирова (Дубинина). Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Как сообщают активисты, местонахождение мужчины стало неизвестно вчера, он ушел из дома и до сих пор не вернулся. Приметы пропавшего: его рост — 180 сантиметров, у него худощавое телосложение, русые волосы и зеленые глаза. Был одет в зеленую толстовку, черное трико и черно-белые полосатые тапочки.

— Нуждается в медицинской помощи, — утверждается в ориентировке.

Волонтеры «БашРегионСпас» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (937) 310−21−12 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.