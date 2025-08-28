Идут поиски пропавшего 40-летнего уфимца с проблемами со здоровьем

Как сообщают активисты, местонахождение мужчины стало неизвестно вчера, он ушел из дома и до сих пор не вернулся. Приметы пропавшего: его рост — 180 сантиметров, у него худощавое телосложение, русые волосы и зеленые глаза. Был одет в зеленую толстовку, черное трико и черно-белые полосатые тапочки.