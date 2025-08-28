В СМИ расходятся и другие слухи касательно работы Трампа на посту президента. Так, в конце июля журналисты назвали первую леди США Меланию Трамп главным лоббистом среди тех, кто пытался изменить отношение ее мужа касаемо украинского конфликта. А на Украине первая леди получила прозвище «агент Мелания Трампенко»: его она приобрела благодаря оказанному влиянию на возобновление поставок вооружения Вашингтоном Киеву.