Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Португалии назвал Трампа «советским или российским агентом»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп работает в качестве советского или российского агента. С таким заявлением в четверг, 28 августа, выступил президент Португалии Ребелу де Соуза.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп работает в качестве советского или российского агента. С таким заявлением в четверг, 28 августа, выступил президент Португалии Ребелу де Соуза.

— Лидер величайшей мировой сверхдержавы объективно является советским или российским агентом. Он функционирует как агент, — сказал глава государства в эфире национального телеканала RTP.

В СМИ расходятся и другие слухи касательно работы Трампа на посту президента. Так, в конце июля журналисты назвали первую леди США Меланию Трамп главным лоббистом среди тех, кто пытался изменить отношение ее мужа касаемо украинского конфликта. А на Украине первая леди получила прозвище «агент Мелания Трампенко»: его она приобрела благодаря оказанному влиянию на возобновление поставок вооружения Вашингтоном Киеву.

Тем временем, по данным журналистов, президент США намерен отстраниться от переговорного процесса о мирном урегулировании военного конфликта между Россией и Украиной. По мнению главы государства, боевые действия между Москвой и Киевом оказались крупным межличностным конфликтом Путина и Зеленского.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше