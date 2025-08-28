Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп работает в качестве советского или российского агента. С таким заявлением в четверг, 28 августа, выступил президент Португалии Ребелу де Соуза.
— Лидер величайшей мировой сверхдержавы объективно является советским или российским агентом. Он функционирует как агент, — сказал глава государства в эфире национального телеканала RTP.
В СМИ расходятся и другие слухи касательно работы Трампа на посту президента. Так, в конце июля журналисты назвали первую леди США Меланию Трамп главным лоббистом среди тех, кто пытался изменить отношение ее мужа касаемо украинского конфликта. А на Украине первая леди получила прозвище «агент Мелания Трампенко»: его она приобрела благодаря оказанному влиянию на возобновление поставок вооружения Вашингтоном Киеву.
Тем временем, по данным журналистов, президент США намерен отстраниться от переговорного процесса о мирном урегулировании военного конфликта между Россией и Украиной. По мнению главы государства, боевые действия между Москвой и Киевом оказались крупным межличностным конфликтом Путина и Зеленского.