Сладкий ажиотаж: Китайцы фурами стали вывозить шоколадки и конфеты из России

Так, цены на сладости в регионе возросли в среднем на 20 процентов. Как сообщают местные жители, поток китайских покупателей за последний год увеличился в три раза. Этому способствует безвизовый режим и географическая близость: путь из китайского города Хэйхэ в российских Благовещенск занимает 15 минут.