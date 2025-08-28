«Поддержка падает». Корнилов о мнении поляков об Украине, беженцах и заявлениях властей

Владимир Корнилов подчеркнул, что на данном этапе наблюдаются глубинные серьезные изменения внутри самого польского общества. «Мы видим, как резко меняются опросы общественного мнения. Еще недавно абсолютное большинство поляков выступали за безусловную поддержку Украины, украинских беженцев и так далее. А сейчас эта поддержка падает и уже, по сути, страна разделена надвое по поводу того, надо ли поддерживать дальше Украину или нет. Полное единство по поводу того, что польские военные не должны участвовать ни в каких операциях в Украине. Абсолютное единство по поводу того, что миграционную политику в отношении украинских беженцев надо ужесточать. Опять-таки это и слева, и справа мы видим», — констатировал политобозреватель, добавив, что такие структурные изменения в общественном мнении налицо и, само собой, политические силы под это подстраиваются.