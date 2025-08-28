«Поддержка падает». Корнилов о мнении поляков об Украине, беженцах и заявлениях властей

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поддержка Украины и украинских беженцев в Польше падает. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил политический обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Владимир Корнилов.
Рассуждая о заявлениях президента Польши Кароля Навроцкого о том, что бандеровская идеология равна идеологии нацизма, Владимир Корнилов отметил: «Мы должны понимать, что там есть разделение на правых и левых, оно стандартно, проявляется на каждых выборах, по географической линии запад — восток. И это данность, от которой никуда не деться. Правые, ПиС в первую очередь, периодически этот вопрос поднимали и до СВО, и до АТО. Это было у них в определенной степени в идеологической платформе. А Навроцкий возглавлял институцию, которая занималась в том числе вопросом исторической памяти».
«Либералы, Туск и компания закрывают в основном глаза на это, мол, не время, давайте не бередить исторические раны. Особенно старается, конечно, министр иностранных дел Сикорский, у которого своя идеологическая установка, что Россия — главный враг, и надо бороться любой ценой, неважно, чем и как», — добавил политический обозреватель.
Владимир Корнилов подчеркнул, что на данном этапе наблюдаются глубинные серьезные изменения внутри самого польского общества. «Мы видим, как резко меняются опросы общественного мнения. Еще недавно абсолютное большинство поляков выступали за безусловную поддержку Украины, украинских беженцев и так далее. А сейчас эта поддержка падает и уже, по сути, страна разделена надвое по поводу того, надо ли поддерживать дальше Украину или нет. Полное единство по поводу того, что польские военные не должны участвовать ни в каких операциях в Украине. Абсолютное единство по поводу того, что миграционную политику в отношении украинских беженцев надо ужесточать. Опять-таки это и слева, и справа мы видим», — констатировал политобозреватель, добавив, что такие структурные изменения в общественном мнении налицо и, само собой, политические силы под это подстраиваются.
«Бандера в Польше всегда считался фигурой антипольской. На то есть основания. И всегда польские политики говорили украинцам, мол, не выпячивайте, откажитесь. Но, тем не менее, когда пришло время орать бандеровский лозунг, его кричали и некоторые польские деятели. Сейчас до них дошло, что, по сути дела, они тем самым поддерживают антипольскую идеологию бандеровщины», — заключил Владимир Корнилов. -0-