Белый дом: Трамп готов применить силу в борьбе с наркотрафиком из Венесуэлы

В США допустили применение военной силы для остановки наркотрафика из Венесуэлы и привлечения виновных к ответственности.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов применить американскую военную силу в борьбе с наркотрафиком из Венесуэлы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Я не буду опережать президента в том, что касается каких-либо военных действий или касающихся этого вопросов», — отметила она в ходе брифинга.

При этом Левитт подчеркнула, что Трамп готов задействовать «каждый элемент американской мощи», чтобы остановить поток запрещенных веществ на территорию США и привлечь виновных в этом к ответственности.

Ранее KP.RU сообщал, что напряженность между США и Венесуэлой растет, но вероятность полномасштабного конфликта между странами остается низкой, несмотря на сохраняющуюся угрозу с американской стороны.

