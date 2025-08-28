The Atlantic: Трамп недоволен Зеленским и ЕС из-за нереалистичных требований

Президент США Дональд Трамп недоволен украинским лидером Владимиром Зеленским и Евросоюзом из-за их нереалистичных требований по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в четверг, 28 августа, сообщил журнал The Atlantic со ссылкой на неназванных чиновников.