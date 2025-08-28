The Atlantic: Трамп недоволен Зеленским и ЕС из-за нереалистичных требований

Президент США Дональд Трамп недоволен украинским лидером Владимиром Зеленским и Евросоюзом из-за их нереалистичных требований по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в четверг, 28 августа, сообщил журнал The Atlantic со ссылкой на неназванных чиновников.
Журналисты подчеркнули, что европейским лидерам и Зеленскому нужно признать, что Украине придется потерять часть территорий для завершения военного конфликта с Россией.
— Трамп не хочет своими действиями по Украине оттолкнуть своих сторонников в США. Он просто хочет, чтобы конфликт закончился, — передает журнал.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин, по мнению американской администрации, не готовы самостоятельно завершить военный конфликт. Она добавила, что позднее Дональд Трамп сделает дополнительные заявления по этому поводу.
26 августа специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон намерен урегулировать украинский кризис до конца 2025 года. Он добавил, что Дональд Трамп является лучшим кандидатом на Нобелевскую премию мира за всю историю.