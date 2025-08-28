Подмосковные врачи спасли девочку, у которой в руках взорвался телефон

Врачам в больнице подмосковного города Раменское удалось помочь 15-летней девочке, у которой телефон взорвался прямо в руках. Об этом в четверг, 28 августа, сообщили в пресс-службе медучреждения.
Девочка играла в телефон, пока он стоял на зарядке. Из-за этого устройство перегрелось и взорвалось прямо у нее в руках. Отец быстро отвез подростка к врачам.
Медики диагностировали у пострадавшей ожоги левой и правой кистей третей степени, а также предплечья с обеих сторон.
— Все необходимое лечение в виде антибактериальных препаратов и перевязок она получает. В настоящий момент подросток находится в удовлетворительном состоянии, в ближайшее время она будет выписана, — рассказал заведующий детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимир Хабалов.
В публикации врачи также призвали родителей контролировать использование электронных девайсов подростками и детьми, чтобы избежать похожих случаев.
На прошлой неделе врачи в Подмосковье спасли подростка с пулей в сердце. Компания играла в лесу с пневматическим ружьем, когда один из них случайно выстрелил 16-летнему парню в грудную клетку. Пострадавшего доставили в Детский центр имени Рошаля, где в ходе обследования врачи выявили, что пуля застряла в полости перикарда — наружной оболочки сердца.