Sky News: на параде в Китае не будут присутствовать западные страны

Лидеры и официальные лица США и стран Западной Европы не посетят военный парад в Пекине, посвящённый 80-летию победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и завершению Второй мировой войны. Об этом пишет Sky News.
«На параде не ожидается ни одного представителя США или Западной Европы», — отмечается в материале издания.
Ранее стало известно, что власти Японии призывали другие страны отказаться от участия в пекинских торжествах, подчёркивая их антияпонскую направленность. Кроме того, японская сторона якобы рекомендовала не участвовать в памятных мероприятиях представителей государств.
Также сообщалось, что Китай выразил решительный протест Японии в связи с попытками Токио помешать проведению торжественного парада в Пекине, посвящённого 80-летию победы в Войне сопротивления японской агрессии.