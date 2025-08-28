Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исследования: за последние 10 лет белорусские дети стали выше, особенно девочки, и толще, особенно мальчики

Исследования показали, что дети в Беларуси за 10 лет стали выше и толще.

Источник: Комсомольская правда

Белорусские ученые сравнили рост и вес школьников 8−11 лет с разницей в 10 лет в 2011—2012 годах и в 2021, сообщает портал 24health.by. Результаты впечатляют. Дети стали выше. И если в 2011 году каждый третий был выше среднего, то в 2021 таковых было уже почти 40%. Особенно это заметно среди девочек.

Что касается веса, то в 2011—2012 годах большинство школьников, а именно около 60%, которые приняли участие в исследовании, имели нормальную массу тела. У 10% был дефицит массы тела, а вот треть детей были полными. Через 10 лет уже каждый третий школьник имел индекс массы тела выше нормы, причем количество детей с ожирением увеличилось почти вдвое — с 8,5% до 13,9%. Особенно это касалось мальчиков, у них избыточный индекс массы тела встречался чаще, чем у девочек.

Среди причин увеличения массы тела — калорийная пища, фастфуд, мало движения. Высокий рост — это скорее хорошие условия жизни.

Среди рекомендаций — больше двигаться, есть с умом, а родителям — контролировать, но не ругать.

Кстати, министр образования Иванец сказал, кому разрешат использовать мобильники в школе.

Мы писали, что Минобразования сделало заявление о том, что нужно обсуждать учителям в Беларуси.