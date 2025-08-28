Исследования: за последние 10 лет белорусские дети стали выше, особенно девочки, и толще, особенно мальчики

Что касается веса, то в 2011—2012 годах большинство школьников, а именно около 60%, которые приняли участие в исследовании, имели нормальную массу тела. У 10% был дефицит массы тела, а вот треть детей были полными. Через 10 лет уже каждый третий школьник имел индекс массы тела выше нормы, причем количество детей с ожирением увеличилось почти вдвое — с 8,5% до 13,9%. Особенно это касалось мальчиков, у них избыточный индекс массы тела встречался чаще, чем у девочек.