На открытии нового выставочного пространства в Москве «оживили» Кобзона

Вечером 28 августа в Москве открылось выставочное пространство, связанное с именем великого эстрадного певца, народного артиста СССР, героя ДНР Иосифа Кобзона.
Корреспондент «МК» побывал на первом показе выставки «Кобзон. Мелодия времени» в Доме с Атлантами. В зале замечен бюст артиста, инсталляция из пластинок с архивными фотографиями, цитаты из всенародно известных песен Иосифа Давыдовича.
Также организаторы попытались «оживить» образ певца с помощью четырех проекторов, транслирующих на три вертикальных экрана фото и видеоматериалы выступлений Кобзона 60-х, 70-х и 80-х годов. Звуковым фоном события, стали, конечно же, песни Кобзона.
Дочь артиста Наталья Раппопорт-Кобзон напомнила, ее отец создавал «духовные произведения, которые остались в летописи эпохи. Моя задача состоит в том, чтобы сохранять память о нём, оживлять эту память». «30 августа скорбный день, когда ушел отец. Открытие выставки посвящается папе», — пояснила выбор даты Наталья Иосифовна.
Примечательно, что в Кобзон-Арт оказался «потайной», цокольный этаж, где можно послушать пластинки из собрания Кобзона, увидеть коллекцию его концертных бабочек, стулья из рабочего кабинета. Плюс на стене там установлены часы с «обратным ходом», что можно расценить как отсылку к песне «Мгновения».