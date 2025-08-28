На открытии нового выставочного пространства в Москве «оживили» Кобзона

Примечательно, что в Кобзон-Арт оказался «потайной», цокольный этаж, где можно послушать пластинки из собрания Кобзона, увидеть коллекцию его концертных бабочек, стулья из рабочего кабинета. Плюс на стене там установлены часы с «обратным ходом», что можно расценить как отсылку к песне «Мгновения».