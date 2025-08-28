Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал глав МИД Украины и Польши Андрея Сибигу и Радослава Сикорского прекратить попытки втянуть республику в украинский конфликт.
«Перестаньте нас провоцировать, перестаньте ставить под угрозу нашу энергетическую безопасность и перестаньте пытаться втянуть нас (в конфликт — прим. ред.)» — написал Сийярто в личном аккаунтах в социальной сети, комментируя критику Украины и Польши запрета на въезд в Венгрию командира ВСУ Роберта Бровди, причастного к атаке на нефтепровод «Дружба».
Глав МИД Венгрии подчеркнул, что республика не несет ответственности за конфликт на Украине и не причастна к ее развязыванию.
Ранее KP.RU сообщал, что командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Броуди с позывным «Мадяр» грубо прокомментировал слова Петера Сийярто о запрете на въезд в Венгрию.