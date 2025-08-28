Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сийярто призвал глав МИД Украины и Польши не втягивать Венгрию в конфликт

Глава МИД Венгрии заявил, что Украина и Польша должны перестать провоцировать республику и ставить под угрозу ее энергетическую безопасность.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал глав МИД Украины и Польши Андрея Сибигу и Радослава Сикорского прекратить попытки втянуть республику в украинский конфликт.

«Перестаньте нас провоцировать, перестаньте ставить под угрозу нашу энергетическую безопасность и перестаньте пытаться втянуть нас (в конфликт — прим. ред.)» — написал Сийярто в личном аккаунтах в социальной сети, комментируя критику Украины и Польши запрета на въезд в Венгрию командира ВСУ Роберта Бровди, причастного к атаке на нефтепровод «Дружба».

Глав МИД Венгрии подчеркнул, что республика не несет ответственности за конфликт на Украине и не причастна к ее развязыванию.

Ранее KP.RU сообщал, что командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Броуди с позывным «Мадяр» грубо прокомментировал слова Петера Сийярто о запрете на въезд в Венгрию.