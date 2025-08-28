Сийярто призвал глав МИД Украины и Польши не втягивать Венгрию в конфликт

«Перестаньте нас провоцировать, перестаньте ставить под угрозу нашу энергетическую безопасность и перестаньте пытаться втянуть нас (в конфликт — прим. ред.)» — написал Сийярто в личном аккаунтах в социальной сети, комментируя критику Украины и Польши запрета на въезд в Венгрию командира ВСУ Роберта Бровди, причастного к атаке на нефтепровод «Дружба».