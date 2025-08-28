«Первую волну Беларусь прошла эталонно, а дальше поменялось отношение людей». Экс-глава Минздрава Караник рассказал, как Беларусь пережила коронавирус

О том, как Беларусь пережила три года коронавируса, и почему первая волна по статистике была лучше, чем последующие, в программе «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1» рассказал Владимир Караник — бывший министр здравоохранения Беларуси, который руководил этим госорганом в период начала пандемии, а теперь возглавляет Президиум Национальной академии наук Беларуси.
По словам Караника, в начале пандемии Минздрав постоянно анализировал поступающую информацию, клинические рекомендации пересматривались иногда каждую неделю — две, исходя из поступающих данных. Была налажена оперативная работа и анализ ситуации.
Владимир Караник подчеркнул, что коронавирус не был проблемой только Минздрава:
«Была создана система госреагирования на такой вызов. Это находилось на личном контроле главы государства. Все госорганы с нами взаимодействовали для того, чтобы оказать посильную помощь для решения задач, поставленных перед Минздравом. Я считаю, что путь, выбранный страной, и путь, поддержанный главой государства, — это был единственно верный путь».
Он отметил, что в последующие волны пандемии в сопредельных странах перестали вводить тотальные локдауны, а пытались идти по пути, по которому Беларусь пошла изначально.
«И действительно, никто меня в этом не переубедит, первую волну пандемии мы прошли вообще эталонно. Потому что была система госреагирования, была поддержка главы государства, был профессионализм медиков и верность чувству долга. Была адекватная реакция населения. Мы просили людей ограничить необязательные контакты, вводить социальное дистанцирование, заботиться о своем здоровье. И в первую волну люди нас слышали. И это существенно облегчило работу системе здравоохранения. Потом во вторые, третьи волны мы уже видели — отношение поменялось», — подчеркнул бывший министр здравоохранения и отметил, что, возможно, люди устали и привыкли к ковиду.
Экс-глава Минздрава вспомнил 2020 год, когда кто-то поддался на безответственные призывы:
«Меня включили в санкционный список Евросоюза именно с формулировкой “критически высказывался в адрес протестующих”. Я задаю вопрос: “А как должен высказываться министр здравоохранения в адрес тех, кто в период пандемии собираются толпами и пьют чай в подворотнях. У вас за это дубинками по домам разгоняли, а я только высказывался”.
По его словам, первая задача в пандемию коронавируса была не допустить ненужных жертв. То, что жертвы будут — понимали.
«Посмотреть статистику первой волны и последующих, и мы видим, что делали все тоже самое, и делали то, что потом начал делать весь мир, но, когда при этом люди сами понимали меру ответственности, — результат был гораздо лучше», — подчеркнул Владимир Караник.
Кстати, Владимир Караник сказал, перерастет ли вспышка лихорадки чикунгунья в Китае в эпидемию как ковид.