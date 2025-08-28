«Первую волну Беларусь прошла эталонно, а дальше поменялось отношение людей». Экс-глава Минздрава Караник рассказал, как Беларусь пережила коронавирус

«И действительно, никто меня в этом не переубедит, первую волну пандемии мы прошли вообще эталонно. Потому что была система госреагирования, была поддержка главы государства, был профессионализм медиков и верность чувству долга. Была адекватная реакция населения. Мы просили людей ограничить необязательные контакты, вводить социальное дистанцирование, заботиться о своем здоровье. И в первую волну люди нас слышали. И это существенно облегчило работу системе здравоохранения. Потом во вторые, третьи волны мы уже видели — отношение поменялось», — подчеркнул бывший министр здравоохранения и отметил, что, возможно, люди устали и привыкли к ковиду.