Ростов вошел в топ-10 городов с плохим обслуживанием в кафе

Ростов-на-Дону возглавил антирейтинг качества обслуживания в ресторанах среди туристических городов России.

Источник: Комсомольская правда

Ростов-на-Дону занял последнее место в рейтинге качества обслуживания в кафе и ресторанах среди самых посещаемых туристических городов России. Об этом со ссылкой на результаты исследования одного из мониторингового центра пишут СМИ.

Отметим, что рейтинг составлялся на основе анализа скорости обслуживания, вежливости и профессионализма персонала, а также честности расчетов. В исследовании участвовали Сочи, Анапа, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Владивосток и Новосибирск. Москва и Санкт-Петербург были исключены как города федерального значения.

В донской столице зафиксирован наибольший процент жалоб на обсчет посетителей. При этом соседний Краснодар, занявший первое место в общем рейтинге, оказался на последней позиции по вежливости и коммуникации официантов.

