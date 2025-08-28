Ростов вошел в топ-10 городов с плохим обслуживанием в кафе

Ростов-на-Дону занял последнее место в рейтинге качества обслуживания в кафе и ресторанах среди самых посещаемых туристических городов России. Об этом со ссылкой на результаты исследования одного из мониторингового центра пишут СМИ.
Отметим, что рейтинг составлялся на основе анализа скорости обслуживания, вежливости и профессионализма персонала, а также честности расчетов. В исследовании участвовали Сочи, Анапа, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Владивосток и Новосибирск. Москва и Санкт-Петербург были исключены как города федерального значения.
В донской столице зафиксирован наибольший процент жалоб на обсчет посетителей. При этом соседний Краснодар, занявший первое место в общем рейтинге, оказался на последней позиции по вежливости и коммуникации официантов.
