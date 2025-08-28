«Радиостанция Судного дня» передала за день 15 новых посланий

Радиостанция УВБ-76, известная как «радио Судного дня», передала 15 новых закодированных сообщений в течение дня, передает Telegram-канал «УВБ-76 логи».
В 09.09 по мск в эфире прозвучало слово «вокзальный», а спустя несколько минут, в 09.17, — «азооспермия».
После этого в эфире появились еще 13 сообщений, в том числе «водометный», «драпозаяц», «белобровый», «книжица».
Напомним, 15 августа непосредственно перед саммитом РФ и США на Аляске радиостанция УВБ-76 передала два новых закодированных сообщения.
