Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Радиостанция Судного дня» передала за день 15 новых посланий

В эфире прозвучали слова «водометный», «драпозаяц», «белобровый», «книжица» и другие.

Источник: Аргументы и факты

Радиостанция УВБ-76, известная как «радио Судного дня», передала 15 новых закодированных сообщений в течение дня, передает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В 09.09 по мск в эфире прозвучало слово «вокзальный», а спустя несколько минут, в 09.17, — «азооспермия».

После этого в эфире появились еще 13 сообщений, в том числе «водометный», «драпозаяц», «белобровый», «книжица».

Напомним, 15 августа непосредственно перед саммитом РФ и США на Аляске радиостанция УВБ-76 передала два новых закодированных сообщения.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше