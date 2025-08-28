Главврач лечкомиссии Абельская сравнила систему медпомощь в Беларуси с пирамидой

Главврач Республиканского клинического медцентра Управделами президента, больше известного как лечкомиссия, руководитель мониторинговой группы по проверке системы здравоохранения Беларуси Ирина Абельская в программе «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1» рассказала, как в Беларуси работает система здравоохранения.
По ее словам, в стране четыре уровня оказания медицинской помощи, которые можно сравнить с пирамидой.
Внизу — первичная медицинская помощь (ФАПы, врачебные амбулатории, больницы сестринского ухода, центральные районные больницы и поликлиники). Потом идет межрайонный и городской уровень (межрайонные центры и отделения, где оказывают помощь пациентам с острыми инфарктами, инсультами, потому что в этих центрах сконцентрировано соответствующее оборудование, и есть специалисты, и есть необходимые лекарства).
Более тяжелая патология уже концентрируется на третьем уровне, это областной уровень. А совсем тяжелая — на четвертом уровне — республиканском, межрегиональном.
«Грамотно распределяются ресурсы, деньги, квалификация специалистов. Потому что, если это будет размываться, то порядка не будет нигде», — подчеркнула Ирина Абельская.
По ее мнению, грань между этими уровнями стираться не должна, медики каждого уровня должны очень четко понимать свой алгоритм действий, знать свой функционал, свою компетенцию.
«Эти компетенции на каждом уровне должны выполняться максимально высоко. Вот это одна из наших задач. Не надо растекаться, надо четко оказать ту помощь, которую ты должен оказать в своих условиях. Если это не твой уровень, значит у тебя должна быть дорожная карта — чем отправить, как отправить, куда отправить и на каком этапе отправить», — подчеркнула Ирина Абельская.
По ее словам, в Беларуси идет работа по совершенствованию оказания медпомощи и результаты видны.
Алгоритм действий медиков на каждом уровне должен быть ими выучен как таблица умножения, подчеркнула Ирина Абельская.
Кстати, экс-глава Минздрава Владимир Караник рассказал о стандартах и протоколах лечения в Беларуси: «Не можете делать стандартную операцию в районной больнице — не делайте никакую». Также он сказал, перерастет ли вспышка лихорадки чикунгунья в Китае в пандемию сродни коронавирусу.
А тем временем, главврач лечкомиссии Ирина Абельская сказала, что высокотехнологичные операции на сердце и сосудах в лечкомиссии для жителей Беларуси проводят бесплатно.