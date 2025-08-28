«Пишу с болью»: рэпер Гуф расстался со своей невестой Разият Салаховой

Российский рэпер Александр Долматов, известный под псевдонимом Гуф, расстался со своей невестой Разият Салаховой. Об этом в четверг, 28 августа, в социальных сетях сообщила сама девушка.
— Спасибо всем, кто верил в нас. Но иногда так бывает — люди не сходятся, или что-то мешает им быть вместе. Сейчас я пишу этот пост с болью в сердце и с благодарностью за все, что мне подарил этот человек. У нас были замечательные и интересные дни. Наше общение принесло нам обоим много боли и много радости, но все в этой жизни подходит к концу, завершая определенный этап, — говорится в публикации.
Девушка также прикрепила трогательное видео, на котором запечатлены разные счастливые совместные моменты с рэпером и подписью «The End».
Незадолго до этого в пресс-службе Калининградского областного суда сообщили, что Долматов был привлечен к административной ответственности за отказ пройти медосвидетельствование. Музыкант не мог стоять ровно и связно говорить, из-за чего полиция заподозрила, что он употреблял наркотики. Вскоре адвокат артиста Сергей Жорин заявил, что Гуф не употреблял наркотики или алкоголь перед концертом в Калининграде.
Долматов в конце октября прошлого года попал в реабилитационный центр после скандала в бане и полицейском участке. «Вечерняя Москва» рассказала о деталях очередной скандальной истории рэпера Гуфа.