Додик заявил, что намерен посетить Москву и встретиться с Путиным

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик в четверг, 28 августа, заявил, что в ближайшее время планирует приехать в Москву, а в октябре намерен снова отправиться в Россию и встретиться с президентом страны Владимиром Путиным.
Додик пояснил, что в ходе первой назначенной поездки в Россиию он встретится с «влиятельными людьми».
— Сейчас я поеду, чтобы побудить наших российских друзей к подготовке к Генеральной Ассамблее ООН, попрошу их разъяснить именно эту ситуацию и поддержать нас в стремлении провести референдум и обрести независимость, — рассказал политик в беседе с РИА Новости.
6 августа СМИ сообщили, что Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины аннулировала мандат Милорада Додика и постановила провести досрочные выборы. Решение единогласно приняли все члены комиссии.
