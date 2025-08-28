Ричмонд
Додик заявил, что намерен посетить Москву и встретиться с Путиным

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик в четверг, 28 августа, заявил, что в ближайшее время планирует приехать в Москву, а в октябре намерен снова отправиться в Россию и встретиться с президентом страны Владимиром Путиным.

Додик пояснил, что в ходе первой назначенной поездки в Россиию он встретится с «влиятельными людьми».

— Сейчас я поеду, чтобы побудить наших российских друзей к подготовке к Генеральной Ассамблее ООН, попрошу их разъяснить именно эту ситуацию и поддержать нас в стремлении провести референдум и обрести независимость, — рассказал политик в беседе с РИА Новости.

6 августа СМИ сообщили, что Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины аннулировала мандат Милорада Додика и постановила провести досрочные выборы. Решение единогласно приняли все члены комиссии.

21 августа Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

18 августа Путин созвонился с президентом Бразилии Лулой да Силвой и главой Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. В ходе бесед российский лидер поделился с коллегами оценками итогов российско-американского саммита в Анкоридже в американском штате Аляска.

