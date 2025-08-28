Ричмонд
На Кубани при загадочных обстоятельствах пропала 36-летняя женщина

В Краснодарском крае ищут женщину, пропавшую после встречи с загадочным спутником.

Источник: Комсомольская правда

Уже неделю в Усть-Лабинском районе Краснодарского края продолжаются масштабные поиски 36-летней женщины, которая бесследно исчезла 21 августа после странной встречи с неизвестным мужчиной. Об этом сообщает «КП — Кубань».

Как установили следователи, женщина выехала из дома в станице Воронежской на своей серой «Мазде», сказав родным, что направляется на рынок, но вместо этого взяла курс на Усть-Лабинск.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как на въезде в город, на улице Заполотняной, к автомобилю женщины подошел высокий мужчина и сел в салон. После этого машина уехала в сторону станицы Ладожской. Последний сигнал с телефона женщины был зафиксирован в районе очистных сооружений сахарного завода.

Волонтеры и правоохранители прочесывают обширную территорию между хуторами.

