На Кубани при загадочных обстоятельствах пропала 36-летняя женщина

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как на въезде в город, на улице Заполотняной, к автомобилю женщины подошел высокий мужчина и сел в салон. После этого машина уехала в сторону станицы Ладожской. Последний сигнал с телефона женщины был зафиксирован в районе очистных сооружений сахарного завода.