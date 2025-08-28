Альпинист раскрыл шокирующий факт о пропавшей в горах Наговициной

Коллега оставшейся в горах Киргизии российской альпинистки Натальи Наговициной заявил, что на пик Победы она поднималась со старой тяжелой травмой. Об этом пишет MSK1.RU.
В мае после камнепада во время восхождения на Теке-Тор Александр Ищенко спас москвичку. Тогда она получила двойной перелом ноги.
Вылечить такую травму за два месяца, по словам Ищенко, невозможно. Он предположил, что Наговицина могла скрыть перелом от гида, чтобы пойти на семитысячник.
Альпинист также заявил, что женщина поступила безответственно. Он отметил, что люди погибали, спасая ее.
По мнению Ищенко, Наговицина сама действовала «абсолютно безрассудно» и всех подставила.
Ранее стало известно, что российская альпинистка может остаться на пике Победы навсегда. Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин заявил, что операция по спуску тела слишком сложная и обойдется в сотни тысяч долларов.
