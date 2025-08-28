Ученые предложили теорию, почему мозг человека не увеличивался уже 100 тысяч лет

Джеффри Стайбел из Университета Тафтса предположил, что мозг человека не увеличивается уже 100 тысяч лет, поскольку он весит около 2 процентов от массы тела, а потребляет примерно 20 процентов энергии, и будь он еще крупнее, он мог бы стать проблемой с точки зрения выживания в изменявшихся условиях.