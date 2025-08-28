Ученые предложили теорию, почему мозг человека не увеличивался уже 100 тысяч лет

Джеффри Стайбел из Университета Тафтса предположил, что мозг человека не увеличивается уже 100 тысяч лет, поскольку он весит около 2 процентов от массы тела, а потребляет примерно 20 процентов энергии, и будь он еще крупнее, он мог бы стать проблемой с точки зрения выживания в изменявшихся условиях.
Для того, чтобы совершенствовать когнитивные возможности, не увеличивая объем мозга, человечество изобрело сложные орудия труда, речь и другие «приспособления», позволяющие эффективно сохранять и обмениваться информацией.
Ученые предполагают, что той же логикой можно объяснить снижение объема мозга людей, которое происходит около 25 тысяч лет и может быть связано с техническим прогрессом, продолжающим «разгружать» мозг.
