Еще одного водителя автобуса из Петербурга оштрафовали за разговор по телефону

Очередного водителя автобуса оштрафовали за использование телефона за рулем. В социальных сетях появилось видео, где водитель общественного транспорта разговаривает по телефону, то и дело отвлекаясь от дороги. Пассажиры возмутились, но как это бывает, мужчина проигнорировал замечания. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.