Еще одного водителя автобуса из Петербурга оштрафовали за разговор по телефону

Очередного водителя автобуса оштрафовали за использование телефона за рулем. В социальных сетях появилось видео, где водитель общественного транспорта разговаривает по телефону, то и дело отвлекаясь от дороги. Пассажиры возмутились, но как это бывает, мужчина проигнорировал замечания. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Сотрудники полиции установили личность 42-летнего водителя и провели с ним профилактическую беседу о недопустимости использования телефона за рулем общественного транспорта.
— Я согласен с замечанием, больше не повторится, — пообещал мужчина сотрудникам дорожной полиции.
По результатам проверки водителя привлекли к административной ответственности за нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства. Размер штрафа составил 1500 рублей.
Напомним, что ранее задержали водителя автобуса, который смотрел сериал за рулем.
Также, «КП-Петербург» рассказывала о том, что водителя автобуса из Петербурга отстранили от работы за пользование телефоном на маршруте.