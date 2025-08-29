Ричмонд
Еще одного водителя автобуса из Петербурга оштрафовали за разговор по телефону

Мужчина отвлекался от дороги и увлеченно беседовал по смартфону.

Источник: t.me/ugibdd78

Очередного водителя автобуса оштрафовали за использование телефона за рулем. В социальных сетях появилось видео, где водитель общественного транспорта разговаривает по телефону, то и дело отвлекаясь от дороги. Пассажиры возмутились, но как это бывает, мужчина проигнорировал замечания. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции установили личность 42-летнего водителя и провели с ним профилактическую беседу о недопустимости использования телефона за рулем общественного транспорта.

— Я согласен с замечанием, больше не повторится, — пообещал мужчина сотрудникам дорожной полиции.

По результатам проверки водителя привлекли к административной ответственности за нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства. Размер штрафа составил 1500 рублей.

Напомним, что ранее задержали водителя автобуса, который смотрел сериал за рулем.

Также, «КП-Петербург» рассказывала о том, что водителя автобуса из Петербурга отстранили от работы за пользование телефоном на маршруте.