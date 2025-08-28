Интерес к своим корням: в Москве стартовала неделя моды

— Меня больше всего поразили костюмы сибирских народов, поскольку зачаровывает их связь с шаманизмом и этническими традициями, — отметила эксперт моды из Бразилии Люсиана Дойч. — Я вижу много общего между модой в России и в моей родной стране — и тут и там ценят свои корни, а цвета и орнаменты очень похожи, хотя мы так далеко друг от друга находимся. Сейчас я живу в Нидерландах и замечаю, что в вашей стране намного сильнее проявлена индивидуальность, и потому так интересно наблюдать за русской индустрией моды и знакомиться с вашим искусством.