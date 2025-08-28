Интерес к своим корням: в Москве стартовала неделя моды

28 августа стартовала Пятая Московская неделя моды. В рамках программы состоится и BRICKS+ FASHION SUMMIT. Представители индустрии со всего мира обсудят главные вызовы времени.
В течение шести дней центром притяжения для всех, кто интересуется последними модными трендами и стилем, станут девять площадок Московской недели моды. Среди них — Болотная площадь, ВДНХ и ГМИИ имени Пушкина, но главной локацией стал парк «Зарядье». Здесь на подиумах будут представлены отечественные и зарубежные бренды, среди которых есть и столичные.
— Я представляю коллекцию, вдохновленную идеей сочетания несочетаемого, контрастной дуалистичности, — рассказывает столичный дизайнер Екатерина Миллер, отрываясь на секунду от последних приготовлений модели к ее выходу на подиум. — В подготовке образов я соединила нежность, хрупкость и романтичность силуэтов с акцентными брутальными деталями вроде стальных шипов и грубых ботинок на платформе.
В программе BRICS+ FASHION SUMMIT — открытые дискуссия и обсуждение самых острых тем мира моды. Одна из сессий была посвящена развитию небольших локальных брендов и их существованию на рынке, большую долю которого занимают крупные игроки.
— Мы находимся в непростом времени, когда все чаще понимаем, что старые системы уже не работают. В первую очередь мы говорим об изменении потребительского спроса и буме интереса к забытым, недооцененным проектам и дизайнерам прошлого, — отметила на дискуссии аналитик современной индустрии моды Розмари Турман. — С одной стороны, существуют глобальные тренды, такие как ремесленничество и аутентичность, но с другой стороны, расцветают локальные тренды, и они не всегда похожи на те, которые существуют в мировом контексте — я имею в виду обращение к национальной идентичности.
Эксперт подчеркнула, что больше всего это влияет на молодых дизайнеров — несмотря на большое количество инструментов продвижения своего творчества, в индустрии существует огромная конкуренция. При этом именно в этом сегменте производителей есть большая свобода творчества и больше возможностей создавать уникальные и необычные вещи, которые сейчас востребованы среди аудитории, пресытившейся массмаркетом.
— Подчеркну, что некоторое время назад локальным брендам было сложно существовать, поскольку аудитория обращала внимание на иностранные марки. Однако сейчас гораздо больше шансов открыть собственное производство и оказаться востребованным, — дополнила владелица модного дома Юлия Далакян. — При этом существует проблема в квалификации: она сейчас недостаточна у конструкторов и швей. Именно поэтому индустрия нуждается в дизайнерах с хорошей подготовкой, которые досконально знают весь процесс производства.
Для тех гостей, кто не любит подиумную высокую моду, а предпочитает вещи с изюминкой, подходящие для обычной жизни, открыт маркет. Здесь можно приобрести авторскую одежду 65 дизайнеров из столицы и других городов нашей страны. Кроме того, в фойе концертного зала сейчас представлена выставка «Родные просторы», где современные дизайнеры показывают костюмы, вдохновленные национальной одеждой.
— Меня больше всего поразили костюмы сибирских народов, поскольку зачаровывает их связь с шаманизмом и этническими традициями, — отметила эксперт моды из Бразилии Люсиана Дойч. — Я вижу много общего между модой в России и в моей родной стране — и тут и там ценят свои корни, а цвета и орнаменты очень похожи, хотя мы так далеко друг от друга находимся. Сейчас я живу в Нидерландах и замечаю, что в вашей стране намного сильнее проявлена индивидуальность, и потому так интересно наблюдать за русской индустрией моды и знакомиться с вашим искусством.
Всего в подготовке Недели моды приняли участие более полутора тысяч мастеров: швей, конструкторов и дизайнеров аксессуаров.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Алексей Фурсин, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы:
— Московская неделя моды объединяет работы более 220 брендов из разных уголков России и остального мира и охватит девять площадок, среди которых Китайгородская стена и Парящий мост парка «Зарядье». В рамках программы гостей и участников ждут модные показы, встречи с российскими и зарубежными дизайнерами, маркет отечественных брендов, а также фестиваль короткометражных фильмов о моде.