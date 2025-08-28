Революция в диетологии: неожиданный продукт назвали защитой от рака

Употребление мяса не только не связано с риском преждевременной смерти, но и может защищать от онкологических заболеваний. К такому сенсационному выводу пришли ученые из Университета Макмастера (Канада) в ходе масштабного исследования, результаты которого опубликованы в журнале Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, сообщает популярное издание Science Daily.
Исследователи проанализировали данные о здоровье и питании почти 16 000 взрослых людей. Вопреки десятилетиями устоявшемуся мнению, они не обнаружили никакой связи между потреблением животного белка и повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний или любых других причин.
Более того, результаты оказались неожиданными: данные показали умеренное, но статистически значимое снижение смертности от рака среди тех, кто ел больше животного белка.
«Вокруг белка существует большая путаница — сколько есть, какого вида и что это значит для здоровья в долгосрочной перспективе. Это исследование вносит ясность», — заявил руководитель исследования, профессор Стюарт Филлипс.
Ученые отмечают, что, в отличие от животного белка, растительный белок оказал минимальное влияние на показатели смертности от рака.
Авторы исследования подчеркивают, что их работа носит наблюдательный характер и не доказывает прямой причинно-следственной связи, однако является важным элементом для выявления закономерностей. Важной деталью является то, что исследование финансировалось Национальной ассоциацией скотоводов и производителей говядины (NCBA), которая, как указано, не принимала участия в разработке дизайна, сборе и анализе данных.
