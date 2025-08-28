Революция в диетологии: неожиданный продукт назвали защитой от рака

Авторы исследования подчеркивают, что их работа носит наблюдательный характер и не доказывает прямой причинно-следственной связи, однако является важным элементом для выявления закономерностей. Важной деталью является то, что исследование финансировалось Национальной ассоциацией скотоводов и производителей говядины (NCBA), которая, как указано, не принимала участия в разработке дизайна, сборе и анализе данных.