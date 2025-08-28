Археологи обнаружили 3000-летний топор с признаками «внеземного происхождения»

Ученые нашли в Индонезии уникальный топор, который был изготовлен около трех тысяч лет назад и имеет признаки «внеземного происхождения». Об этом сообщил таблоид Daily Mail.
Находку сделали на острове Калимантан. Топор выполнен в конической форме. По мнению специалистов, в нем присутствует металл, который получили из метеорита. В связи с этим найденный артефакт быстро прозвали «космическим» и «внеземным». Необычная находка может полностью переписать историю развития металлообработки в данной местности.
Инструмент случайно нашел местный житель, который занимается добычей золота. После этого топор стал частью его личной коллекции артефактов и стоял на полке вместе с каменными орудиями и украшениями даякского племени. Такие предметы местные прозвали «Зубами молнии» с учетом их небесного происхождения.
Археологи считают, что, скорее всего, топор не использовали в обычной жизни. Его причудливая форма и высокое качество изготовления позволяют предположить, что он служил символом высокого социального положения или использовался в ритуальных целях.
— За все годы изучения археологии Калимантана я никогда не видела такого конического топора, — рассказала археолог Ида Багус Путу Праджна Йоги.
Представитель экспертной группы по культурному наследию округа Банджар, Хартатик, подчеркнул, что артефакт ценен не только с исторической, но и с культурной точки зрения. При этом эксперты призывают к проведению тщательной проверки подлинности находки и определению точного контекста ее происхождения, говорится в материале.
