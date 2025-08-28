Ричмонд
Фидан: Дата возможного саммита по урегулированию на Украине пока не определена

Глава МИД Турции Фидан заявил об обсуждении возможности саммита по Украине для реализации договоренностей по мирным процессам.

Источник: Комсомольская правда

Дата возможного саммита по урегулированию вооруженного конфликта между Россией и Украиной пока не определена. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«Обсуждается возможность проведения в будущем саммита для реализации этих договоренностей. Дата этого саммита пока не определена», — сообщил дипломат в эфире телеканала TGRT.

При этом Фидан подчеркнул, что существуют определенные вопросы, которые необходимо решить перед началом таких контактов. Среди них — необходимость встречи лидеров России и Украины в рамках мирных процессов.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что Россия выступает за продолжение дипломатических усилий по Украине.

