Фидан: Дата возможного саммита по урегулированию на Украине пока не определена

Дата возможного саммита по урегулированию вооруженного конфликта между Россией и Украиной пока не определена. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан.
«Обсуждается возможность проведения в будущем саммита для реализации этих договоренностей. Дата этого саммита пока не определена», — сообщил дипломат в эфире телеканала TGRT.
При этом Фидан подчеркнул, что существуют определенные вопросы, которые необходимо решить перед началом таких контактов. Среди них — необходимость встречи лидеров России и Украины в рамках мирных процессов.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что Россия выступает за продолжение дипломатических усилий по Украине.