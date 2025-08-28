Стельмах: между писателями Беларуси и Кыргызстана налажено эффективное взаимодействие

Елена Стельмах рассказала о реализуемых с кыргызскими коллегами совместных проектах, об осуществляемых переводах произведений белорусских и кыргызских писателей, а также о проектах в рамках СНГ. Она отметила духовную близость народов Беларуси и Кыргызстана и прочитала стихотворение современного кыргызского поэта.