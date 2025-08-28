Стельмах: между писателями Беларуси и Кыргызстана налажено эффективное взаимодействие

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Между писателями Беларуси и Кыргызстана налажено эффективное взаимодействие. На это обратила внимание первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах, выступая 28 августа в Доме дружбы в ходе мероприятия ко Дню независимости Кыргызской Республики, а также открытия кыргызской фотовыставки, передает корреспондент БЕЛТА.
Елена Стельмах рассказала о реализуемых с кыргызскими коллегами совместных проектах, об осуществляемых переводах произведений белорусских и кыргызских писателей, а также о проектах в рамках СНГ. Она отметила духовную близость народов Беларуси и Кыргызстана и прочитала стихотворение современного кыргызского поэта.
Заместитель председателя Совета Республики, руководитель рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с парламентом Кыргызской Республики Сергей Хоменко обратил внимание на то, что географическое расстояние не является препятствием для взаимодействия между двумя государствами — у наших народов общие историческая память и духовность.
Председатель Заславского горисполкома, руководитель общества «Беларусь — Кыргызстан» Светлана Карташева подчеркнула важность развития белорусско-кыргызских связей на всех уровнях.
В ходе мероприятия прозвучали музыкальные и поэтические произведения на белорусском и кыргызском языках. В частности, лауреат международных конкурсов Александр Володченко исполнил песню «Каб былі мы птушкамі».
Ведущая вечера, председатель Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами Нина Иванова выразила уверенность в том, что и в дальнейшем между Беларусью и Кыргызстаном будут укрепляться двусторонние контакты.
В мероприятии приняли участие посол Кыргызстана в Беларуси Эрбол Султанбаев, представители дипломатической миссии этой страны, активисты Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами, представители госорганов, столичных вузов, творческая интеллигенция. -0-
