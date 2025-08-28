Ричмонд
Госдеп США одобрил возможную продажу Украине более трех тысяч ракет ERAM

Госдеп США одобрил продажу Украине 3 350 ракет ERAM и навигационных систем для них за 825 млн долларов.

Источник: Комсомольская правда

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине более трех тысяч американских крылатых ракет воздушного базирования ERAM, имеющих увеличенный радиус поражения и повышенную дальность действия.

Как сообщается в заявлении Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, власти Украины запросили у США до 3 350 ракет ERAM и систем материально-технического обеспечения для них за 825 млн долларов.

При этом для оплаты данного заказа на вооружение киевский режим может использовать денежные средства, переданные Данией, Нидерландами и Норвегией.

Ранее KP.RU сообщал, что полковник Виктор Баранец рассказал, для чего США одобрили продажу киевскому режиму ракет ERAM. По словам обозревателя, этим американская сторона пытается надавить на Россию в рамках переговоров по урегулированию на Украине.