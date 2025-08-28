Госдеп США одобрил возможную продажу Украине более трех тысяч ракет ERAM

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине более трех тысяч американских крылатых ракет воздушного базирования ERAM, имеющих увеличенный радиус поражения и повышенную дальность действия.
Как сообщается в заявлении Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, власти Украины запросили у США до 3 350 ракет ERAM и систем материально-технического обеспечения для них за 825 млн долларов.
При этом для оплаты данного заказа на вооружение киевский режим может использовать денежные средства, переданные Данией, Нидерландами и Норвегией.
Ранее KP.RU сообщал, что полковник Виктор Баранец рассказал, для чего США одобрили продажу киевскому режиму ракет ERAM. По словам обозревателя, этим американская сторона пытается надавить на Россию в рамках переговоров по урегулированию на Украине.