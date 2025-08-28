Казахским русофобам не удалось отменить концерт Полины Гагариной

Выступление известной российской исполнительницы Полины Гагариной в столице Казахстана оказалось под вопросом вследствие резонанса, вызванного негативной реакцией местных активистов-русофобов. Об этом сообщает «Абзац».
Несмотря на призывы сторонников бойкота и внезапное прекращение продажи билетов, администрация концертного зала «Конгресс-Арена» заявила, что мероприятие не отменяется. Представители площадки официально подтвердила проведение концерта, пообещав скорое возвращение билетов в продажу.
«Концерт состоится. В скором времени продажи билетов возобновятся», — отметили организаторы.
Подобная ситуация возникла на волне общественного недовольства, выраженного в соцсетях многочисленными публикациями с критикой артистки. Одобряющих реакций набралось десятки тысяч. Поводом для возмущения послужили высказывания певицы в поддержку спецоперации, прозвучавшие в 2022 году.
Стоит напомнить, что аналогичная проблема уже имела место годом ранее, когда концерт Гагариной в Алма-Ате был аннулирован в результате массовых протестов со стороны местного населения. Тогда, впрочем, никаких официальных комментариев относительно обстоятельств произошедшего озвучено не было.
