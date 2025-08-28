Психолог посоветовала вводить школьный режим до наступления 1 сентября

Чтобы 1 сентября не стало стрессом для ребенка, садиться за уроки и ложиться спать и вставать по будильнику следует начинать до начала занятий. Такой совет родителям в разговоре с NEWS.ru озвучила детский психолог Дарья Дугенцова.
— Прямо с сегодняшнего дня, срочно вводим режим для детей. Такой же, который будет в школе. И также вводим какие-то дополнительные, хотя бы маленькие, занятия по 15−30 минут, — рассказала эксперт.
Специалист уточнила, что ребенок может заниматься самостоятельно, а может с репетитором, в любом случае, это поможет ему постепенно войти в рабочие будни.
KP.RU отметил, что поступление в школу — это кризисный период в жизни ребенка, известный как «кризис 7 лет». У маленького человека меняется социальная роль: из дошкольника он превращается в ученика, у которого появляются обязанности и ожидания со стороны общества.