Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Психолог посоветовала вводить школьный режим до наступления 1 сентября

Психолог Дугенцова: вводить занятия и режим дня важно до 1 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Чтобы 1 сентября не стало стрессом для ребенка, садиться за уроки и ложиться спать и вставать по будильнику следует начинать до начала занятий. Такой совет родителям в разговоре с NEWS.ru озвучила детский психолог Дарья Дугенцова.

— Прямо с сегодняшнего дня, срочно вводим режим для детей. Такой же, который будет в школе. И также вводим какие-то дополнительные, хотя бы маленькие, занятия по 15−30 минут, — рассказала эксперт.

Специалист уточнила, что ребенок может заниматься самостоятельно, а может с репетитором, в любом случае, это поможет ему постепенно войти в рабочие будни.

KP.RU отметил, что поступление в школу — это кризисный период в жизни ребенка, известный как «кризис 7 лет». У маленького человека меняется социальная роль: из дошкольника он превращается в ученика, у которого появляются обязанности и ожидания со стороны общества.