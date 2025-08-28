Чем грозит бесконтрольный прием популярных витаминов: вот что сказала врач

Ранее KP.RU заметил, что люди привыкли воспринимать витамины, как безусловно полезные компоненты пищи, не представляющие никакой угрозы для жизнедеятельности организма. В большинстве случаев это действительно так. И они играют важную роль в процессах жизнедеятельности. При этом витамины не синтезируются, либо образуются в небольших количествах в организме человека, и получить их можно преимущественно из пищи.