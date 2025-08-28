Ричмонд
Чем грозит бесконтрольный прием популярных витаминов: вот что сказала врач

Терапевт Сычугова предупредила о последствиях бесконтрольного приема витаминов.

Источник: Комсомольская правда

Чтобы поддержать свой иммунитет осенью, многие россияне решаются на прием витаминов или микроэлементов. Однако, бесконтрольный прием БАДов гроизт серьезными побочными эффектами, о них предупредила в беседе с NEWS.ru врач — терапевт Клара Сычугова.

— Магний — хит осени, его бесконтрольный прием может вызвать диарею, спазмы в животе, аритмию и угнетение дыхания. Витамин D в высоких дозировках может привести к почечной недостаточности, витамин С может спровоцировать образование камней в почках, — заявила доктор.

Медик добавила, что самая главная проблема — это взаимодействие БАДов с лекарствами и их влияние на печень, которое также может быть негативным.

Ранее KP.RU заметил, что люди привыкли воспринимать витамины, как безусловно полезные компоненты пищи, не представляющие никакой угрозы для жизнедеятельности организма. В большинстве случаев это действительно так. И они играют важную роль в процессах жизнедеятельности. При этом витамины не синтезируются, либо образуются в небольших количествах в организме человека, и получить их можно преимущественно из пищи.