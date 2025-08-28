Ричмонд
Назван способ определить испорченное яйцо на глаз

Нутрициолог Попова посоветовала опустить яйцо в воду для определения свежести.

Источник: Комсомольская правда

Чтобы определить свежесть яиц, достаточно опустить их в емкость с водой, такой простой, но действенный совет озвучила в разговоре с корреспондентом издания NEWS.ru нутрициолог Юлия Попова.

— Самый известный способ проверки — опустить яйца в емкость с холодной водой. Свежие тонут и ложатся на бок, средней свежести стоят вертикально, испорченные всплывают, — объяснила специалист.

Эксперт добавила, что также важно обратить внимания на запах: свежее яйцо почти не пахнет. Кроме того, не следует есть яйцо, если на скорлупе есть трещины, пятна или слизь.

В свою очередь KP.RU рассказал, что яйца с точки зрения диетологии являются идеальным продуктом. В них содержится белок, который легко усваивается организмом, полезные жиры, небольшое количество углеводов и много витаминов. Это питательный продукт, который позволяет быстро насытиться без вреда для фигуры.