Юрист ответил, куда жаловаться при незаконной установке шлагбаума

Незаконная установка шлагбаума, конусов или бетонной плиты, которая перекрывает въезд во двор, может грозить серьезными санкциями, вплоть до уголовной ответственности, об этом предупредил в разговоре с NEWS.ru юрист Илья Русяев.
Жильцы, чьи интересы нарушены, могут обратиться в администрацию, полицию или прокуратуру, после чего проверка и штрафы почти неизбежны, — сказал эксперт.
Он уточнил, что контролирующие органы вправе обязать убрать препятствие или демонтировать его принудительно и взыскать расходы. При этом, в особо тяжелых случаях, если помеха повлекла причинение тяжкого вреда здоровью или смерти, для виновника наступает уголовная ответственность за установку незаконного препятствия.
KP.RU разъяснил, что земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом (МКД), входит в общее имущество собственников помещений. Шлагбаум, ворота и любые другие ограждения во дворе относятся к особым инфраструктурным объектам. Для их установки или демонтажа нужно получить согласие собственников здания.