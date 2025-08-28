Аэропорт Калуги временно ограничили на работу

Аэропорт Калуги временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Соответствующие меры приняли вечером 28 августа. Об этом оповестили в пресс-службе Росавиации.
Отмечается, что аэропорт ограничили на работу с 23:04 по Москве. Меры действуют для обеспечения безопасности перелетов.
«Аэропорт Калуга. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в уведомлении Росавиации.
Ранее стало известно о задержке поездов в Самарской области. Как уточняется, инцидент произошел из-за падения фрагментов БПЛА вблизи станции Кряж. Работа контактной сети была временно нарушена. Это привело к сбоям в движении. Сейчас оно вновь восстановлено после ночной украинской беспилотной атаки 28 августа.