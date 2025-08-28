Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван простой, но действенный способ определить натуральность меда

Гастроэнтеролог Белоусов посоветовал проверять натуральность меда в воде.

Источник: Комсомольская правда

Существует несколько способов определить качество меда, какие тесты можно провести быстро и просто, рассказал изданию «РИАМО» врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

— В воде настоящий мед растворяется медленно, сначала комком. Капля меда на бумаге не воспламеняется. Текстура у него — густая, но не маслянистая, — перечислил эксперт.

Доктор отметил вкус меда — он должен быть сладким, но с легкой кислинкой и послевкусием. Кроме того, натуральный мед со временем кристаллизуется, обычно в течение нескольких месяцев. А еще у него должен быть тонкий цветочный аромат, не резкий и не искусственный.

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что по своим биохимическим свойствам мед равен сахару, потому людям, страдающим от сахарного диабета, этот продукт категорически противопоказан из-за того, что может вызвать скачок глюкозы в крови. Не рекомендован он и тем, у кого диагностировано преддиабетическое состояние. Рекомендованная порция меда в день для здоровых людей — не больше 1−2 ложек.