Назван простой, но действенный способ определить натуральность меда

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что по своим биохимическим свойствам мед равен сахару, потому людям, страдающим от сахарного диабета, этот продукт категорически противопоказан из-за того, что может вызвать скачок глюкозы в крови. Не рекомендован он и тем, у кого диагностировано преддиабетическое состояние. Рекомендованная порция меда в день для здоровых людей — не больше 1−2 ложек.