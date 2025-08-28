Врач рассказала, как часто нужно делать профессиональную чистку зубов

Домашний уход не способен полностью удалить зубной камень, поэтому важно делать профессиональную чистку зубов. Как часто выполнять процедуру, сообщила в беседе с NEWS.ru врач-гигиенист Инна Гришина.
— Профессиональная чистка позволяет удалить зубной камень и налет, образующийся даже при тщательной домашней гигиене. Частота таких процедур зависит от состояния зубов, но рекомендуется проходить их раз в полгода. После чистки зубы полируются, а в конце может быть проведено фторирование, что поможет укрепить эмаль и предотвратить появление кариеса, — объяснила медик.
Эксперт уточнила, что процедура занимает, в среднем, 40 минут и позволяет избежать более серьезных вмешательств в будущем.
Как отметил KP.RU, за ночь на зубах и языке формируется мягкий налет, поэтому желательно чистить зубы до завтрака, чтобы избавиться от ночной жизнедеятельности микроорганизмов. Помимо этого сам человек и окружающие могут чувствовать неприятный вкус или запах изо рта после сна и не всегда это острое или алкоголь, употребленное вечером. Иногда об этом сигналят недочищенные зубы, или, возможно, начинается какой-то воспалительный процесс во рту, который пока еще не очевиден.