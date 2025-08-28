Врач рассказала, как часто нужно делать профессиональную чистку зубов

Как отметил KP.RU, за ночь на зубах и языке формируется мягкий налет, поэтому желательно чистить зубы до завтрака, чтобы избавиться от ночной жизнедеятельности микроорганизмов. Помимо этого сам человек и окружающие могут чувствовать неприятный вкус или запах изо рта после сна и не всегда это острое или алкоголь, употребленное вечером. Иногда об этом сигналят недочищенные зубы, или, возможно, начинается какой-то воспалительный процесс во рту, который пока еще не очевиден.