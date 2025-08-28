Ричмонд
В аэропорту Калуги введены временные ограничения на полёты

Аэропорт Калуга временно ограничил приём и выпуск воздушных судов. Ограничения введены для обеспечения безопасности полётов. Информацию предоставили в Росавиации.

Источник: Life.ru

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над несколькими регионами России и акваторией Чёрного моря. По данным Минобороны России, атака с применением БПЛА отражалась в течение полутора часов. Два беспилотника были уничтожены над Курской областью, два — над Чёрным морем, один — над Брянской областью.

